Dean (6) kreeg als peuter een kom hete soep over zich heen: ‘Ik vind mijn littekens eigenlijk wel cool’

Als Dean (6) uit Westbroek 22 maanden oud is, probeert hij bij zijn oppas op zijn tenen een bakje aardbeien van het aanrecht te pakken. Dat gaat helemaal mis. Met zijn handje trekt hij in een oogwenk een volle kom hete soep over zichzelf heen. ,,Ik zag hem in het ziekenhuis en was compleet in shock.”