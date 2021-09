Deze basisschool houdt twee weken per jaar een ‘coronaweekje’: ‘Ik was huiverig voor de reactie’

Even flink spelling bijspijkeren of extra hard aan het werk met rekenen, dat is nou net niet waar de zogeheten wisselweken op Montessorischool De Kosmos in Hoogland (bij Amersfoort) voor zijn bedacht. In de halve klassen die twee keer per jaar gedraaid gaan worden, staat juist de persoon van de leerling centraal. Een idee van interim-directeur Ernst Hofstede en zijn team.