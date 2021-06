Deze buitenspelletjes speelden we allemaal, hoe zit het ook alweer met de spelregels?

1. Stand-in-de-mand

Iedereen staat in een kring, en degene met de bal roept: ‘Stand in de mand en de bal is voor....’ Hij gooit de bal in de lucht, degene van wie de naam is genoemd moet hem vangen, de rest rent zo ver mogelijk weg, en wanneer de bal is gevangen, roept de vanger: ‘Stop!’ Iedereen staat stil, de vanger mag drie stappen zetten en gooit de bal tussen de benen van een van de deelnemers door, die is vervolgens aan de beurt. Drie keer de bal tussen je benen door? Dan ben je af.