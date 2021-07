Deze gemeente betaalt relatietherapie voor ouders: ‘Schade bij kinderen voorkomen’

Veel ruzie thuis? Moeizame communicatie met je partner? Op het punt een einde aan je relatie te maken? In zo’n situatie kunnen inwoners van Bunschoten terecht bij de gemeente. Sinds 1 januari worden voor stellen met thuiswonende kinderen de kosten voor relatietherapie tot maximaal 1000 euro vergoed. ,,De eerste laagdrempelige relatiehulp wordt door ons gegeven’’, zegt Chris Hagelen, directeur-bestuurder van de Bunschoter welzijnsorganisatie De Boei. ,,Als dat niet voldoende is, verwijzen we door naar een professionele relatie- of gezinstherapeut.’’