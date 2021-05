Deze kinderen hebben een groot talent: ‘We blijven altijd vragen of hij het nog steeds graag wil’

Het leven van Edu (11 jaar) draait om dansen en zingen. Hij traint tot vier keer in de week bij het Lucia Marthas Institute for Performing Arts in Amsterdam en droomt van Broadway.



Edu: ,,Ik dans en zing al vanaf dat ik klein ben. Ik wilde heel graag bij Kinderen voor Kinderen, maar omdat ik daar vijf jaar geleden nog te jong voor was, ben ik bij een opstapklas van Lucia Marthas gegaan. Uiteindelijk lukte het me om bij Kinderen voor Kinderen te komen. Ik heb ook twee musicals gedaan, The Lion King en On Your Feet! Ik vind het heel leuk om op het podium te staan, daar kan ik helemaal mezelf zijn.



Op dinsdag, donderdag, zaterdag en soms op zondag heb ik les in Amsterdam. Soms kan ik niet naar een verjaardagsfeestje omdat die meestal in het weekend zijn. Daar baal ik weleens van, maar ik heb hier zelf voor gekozen dus dan vind ik het niet heel erg. Mijn ouders staan altijd voor me klaar en halen en brengen me, daar ben ik heel blij mee. Ik wil graag blijven zingen, dansen en acteren. Op Broadway spelen lijkt me heel gaaf.



Gewoon auditie

De moeder van Edu (naam bekend bij de redactie): ,,We vinden het heel belangrijk dat hij het zelf wil en hij is ontzettend gemotiveerd. Mensen denken soms dat veel hem komt aanwaaien, maar Edu moet overal gewoon auditie voor doen. Tegelijkertijd verwachten ze wel iets van je als je van Lucia Marthas komt, een bepaalde kunde en discipline. Het is echt topsport, tegelijk dansen en zingen op dat niveau. Je moet mentaal en fysiek fit zijn. Soms wordt daar te makkelijk over gedacht. Mijn man en ik verbazen ons nog steeds hoe hij op het podium een bepaalde danspas kan doen en tegelijkertijd nog steeds die hoge noot kan halen.”