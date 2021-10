Deze pubers hebben een droom waarvoor ze veel opgeven: ‘Mijn gehoorverlies had ik eerst niet door’

Video Eenzame Julien (18) overladen met steunbetui­gin­gen na het delen van zijn verhaal: ‘Dat doet me goed’

15 oktober Het verhaal van de eenzame Julien Krijnen uit Hellevoetsluis maakte veel los. Door een hechtingsstoornis en zijn autisme is het voor hem lastig om vriendschappen aan te gaan. De 18-jarige kreeg honderden berichten binnen van mensen die hem succes wensten in zijn zoektocht naar vrienden. ,,Het is fijn om te weten dat mensen aan je denken.’’