Deze school heeft een hond: 'Zo’n hond oordeelt niet en heeft iets ontwapenends'

Sinds januari is ze in functie, Australian labradoodle Zapp (2), samen met haar baasje Inge Lansink. „Maar omdat de school toen in verband met corona alleen geopend was voor de noodopvang, zijn we eigenlijk officieel begonnen in februari, toen de basisscholen weer open zijn gegaan”, vertelt Inge.



De schooldagen van Zapp zijn niet lang. Ze wordt hooguit twee uurtjes per dag ingezet. Meer is vanuit dierwelzijn niet wenselijk. „Maar dat maakt al groot verschil”, merkt Lansink. „Vanochtend waren we bijvoorbeeld bij groep 8, die op dit moment midden in de Cito-toets zit. Een stressvolle week voor de kinderen. Een paar minuutjes met de hond de klas in, even knuffelen met Zapp en er is gelijk ontspanning, even rust.”