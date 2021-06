Dit babykoekje bevat volgens het voedingscentrum meer suiker dan een biscuitje

Neem het Bio Appel Koekje van Nestlé: het etiket stelt dat het koekje voldoet aan de strengste eisen op het gebied van babyvoeding en dat het bovendien een verantwoord tussendoortje is ‘speciaal voor kleine handjes’. Sietse Orie, woordvoerder van Het Voedingscentrum: ,,Maar op de lijst van ingrediënten staat ook dat het koekje verzadigd vet bevat en mede daardoor minder gezond is dan bijvoorbeeld een stukje appel. Dat zie je vaak. Ook staat op deze verpakking een appel afgebeeld, alsof het gelijk staat aan eten van een stuk fruit. Maar het gaat hier om een bewerkt product.”

Het is Het Voedingscentrum een doorn in het oog. ,,We zien al behoorlijk wat jaren dat mensen worden verleid om producten te kopen die gezond zouden zijn en dat daar bepaalde claims aan vast worden geplakt”, zegt Orie. ,,Zeker bij ouders wordt vaak op het gevoel gespeeld. ‘Koop dit product, want je wil het beste voor je kind’, maar eigenlijk is het vaak geen gezonde keuze. Dat willen we ouders graag duidelijk maken. Zelfs als er mineralen en vitamines zijn toegevoegd, kun je die beter uit gezonde en onbewerkte producten halen.”

Quote De claims verbloemen hoeveel suiker er in zit Sietse Orie, woordvoerder Het Voedingscentrum

Onjuiste claims

Ook bij de twee andere koekjes uit het onderzoek was er sprake van ‘claims’. Zo stelt Bolletje op de verpakking van hun Babybiscuit dat je kind als hij of zij trek heeft ‘het beste verdient’ en het koekje een bron is van vezels en rijk aan vitamine B1, ijzer en calcium. Voor die vitamines en mineralen heeft een baby geen koekje nodig, aldus Het Voedingscentrum. Bovendien bevat het koekje 22 gram suiker per 100 gram. ,,Dat is meer dan een normaal biscuitje voor volwassenen”, aldus Orie. ,,De claims verbloemen hoeveel suiker er in zit.”

Wanneer mag een baby met de pot mee-eten?

Als je baby toe is aan vast voedsel is het handig om te weten wat hij wel of niet mag eten. Mag je baby met het hele gezin mee-eten of moet hij zijn eigen eten? Ouders van Nu legt het uit. De Biologische Letterkoekjes van De Kleine Keuken bevatten ‘alleen maar fijne ingrediënten’ en ‘kun je zonder zonder zorgen aan je eigen mini geven’. Ook hier stelt Het Voedingscentrum dat er sprake is van misleiding: het koekje bevat geconcentreerd appelsap en dat staat gelijk aan suiker. Per 100 gram, bevat dit koekje 16,4 gram suiker. Orie: ,,Er zijn ook veel koekjes die geen ‘claim’ op de verpakking zetten, maar ook deze koekjes blijven ongezond. Een keer een koekje kan geen kwaad, maar je kunt beter een tussendoortje kiezen dat past binnen de Schijf van Vijf”, aldus de woordvoerder.

Etiketten kijken

Met deze resultaten wil Het Voedingscentrum ouders erop attenderen dat ze kritisch en oplettend blijven als ze voor het schap staan. Daarnaast hopen ze dat er vanuit de fabrikant iets mee gedaan wordt. ,,Een klein kind eet heel weinig, des te belangrijker is het dat het gezonde producten zijn”, zegt Orie. Zijn advies voor een tussendoortje? ,,Fruit en snackgroenten in kleine stukjes of schijfjes zijn het allerbeste.”

