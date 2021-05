Dit coronajaar wél centraal examen doen, maar met wat steuntjes in de rug

,,Ik doe havo-eindexamen in het Leonardo Royal Hotel en het Marriott Hotel in Den Haag, en zelfs in een kerk’’, vertelt Soll Ndongosi (16). Hij zit op De Populier in de Hofstad, maar daar kan het examen niet plaatsvinden. De school wordt dan te druk doordat andere klassen gewoon les krijgen. ,,Het is allemaal anders dan normaal, maar de voorbereiding blijft hetzelfde. Ik heb er niet zo veel moeite mee, dit jaar hebben we bijna volledig fysiek les gehad.’’