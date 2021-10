Dit gezin laat alles achter en verhuist naar Kenia: ‘Het is een heel gave ervaring’

Zo extreem zag verloskun­di­ge Peggy het nog nooit: soms tien ziekenhui­zen bellen voor een plek

4 oktober Met weeën bijna drie kwartier in de auto naar een ziekenhuis is soms het lot van bevallende vrouwen uit De Ronde Venen. Verloskundigen zijn radeloos dat het zo lastig is een beschikbare verloskamer te vinden. ,,Soms moeten we tien ziekenhuizen afbellen en eindigen we in Almere, Zaandam of Amersfoort.”