Dit is ‘mombrain’, de reden waarom je alles vergeet en snel huilt

MOEDERMISÈREEr zijn van die verwachtingen over het moederschap die niet bepaald uitkomen als het eenmaal zo ver is. Soms sta je zelfs compleet versteld van wat er met jou als mens, met je lijf of in je omgeving gebeurt. Iedere week lees je in deze rubriek wat niemand je vooraf vertelde over moeder zijn, maar wat je graag had willen weten. Dit keer: mombrain.

Je sleutels kwijt zijn en ze terugvinden in de koelkast, huilen bij het zien van een nest jonge poesjes: veel nieuwbakken moeders kennen zichzelf even niet meer terug. Ze zijn vergeetachtig en emotioneel, en dat heeft een verklaring. ,,Al tijdens de zwangerschap veranderen de structuren in de hersenen van de moeder’’, vertelt doula en postpartum-coach Paulina Glapinski-Zoethout. ,,Het is een biologisch proces dat ons lijkt voor te bereiden op het moederschap. Sociale hersengebieden ontwikkelen zich tijdelijk sterker, bijvoorbeeld. Dat komt van pas bij het zorgen voor de baby en het bevorderen van hechting.’’

Quote Hét kenmerk van mombrain is natuurlijk zwanger­schaps­de­men­tie Glapinski-Zoethout

Zwangerschapsdementie

Waar de sociale hersenstructuren een uitgebreider netwerk vormen, nemen tijdens de zwangerschap de cognitieve mogelijkheden juist af. Vooral in het eerste en tweede trimester, maar de gevolgen kunnen tot wel twee jaar postpartum merkbaar blijven. Je hebt dan mombrain. ,,Hét kenmerk van mombrain is natuurlijk zwangerschapsdementie’’, zegt Glapinski-Zoethout. ,,Het is als zwangere en kersverse moeder belangrijk te erkennen dat dit nu eenmaal gebeurt in je hersenen, je kunt je geheugen in deze fase niet trainen of verbeteren. Meer dan jezelf tijd en ruimte geven, kun je niet doen.’’

Hormonen

Immense hormonale veranderingen tijdens en na de zwangerschap zijn, zo blijkt uit onderzoek, deels verantwoordelijk voor de veranderingen in het moederbrein. Glapinski-Zoethout: ,,Dat verklaart waarom je emotioneler reageert op dingen waar je eerder niet zo door geraakt zou zijn. Je hele dopaminestelsel staat bovendien op z’n kop, vergelijkbaar met een verslaving. Alleen al de geur van het kindje maakt in de hersenen van moeders verslavingsreacties los. Probeer dus mild voor jezelf te zijn als je last hebt van alles omtrent je mombrain: het is een proces, het is niet gek. Vergelijk het met de puberteit: daarvan is het heel geaccepteerd dat er in ons brein en lijf van alles gebeurt en je een transitie doormaakt.’’

Maatschappelijke norm

Als postpartum-coach komt Glapinski-Zoethout veel vrouwen tegen die enorm aanlopen tegen de gevolgen van hun mombrain. ,,En van het moederschap überhaupt. We vergeten in onze maatschappij dat moeder worden een transformatie is, zowel mentaal als lichamelijk. Je kúnt niet meer terug naar je oude ik, je hersenen ook niet. Moederschap brengt een beetje rouw met zich mee: je verliest je oude leven, je oude rol in de relatie en in de maatschappij. Maar de maatschappelijke norm is: je moet weer zijn en presteren zoals voor je moeder werd. Verwacht dat dus vooral niet van jezelf. Er is ook een nieuwe jij geboren.’’

