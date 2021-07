Dit is waarom peuters je soms maar vragen blijven stellen

,,Alles heeft een reden in de ontwikkeling en groei van een kind en datzelfde geldt voor de beruchte ‘waarom-vraag’”, vertelt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont aan Ouders van Nu. Waarom heeft een boom takken? Waarom poept een hond op straat? Waarom ben jij geen oma of opa? En als je het antwoord hebt gegeven, kun je als ouder je borst al natmaken voor de vervolgvraag: ‘waarom?’ Wat is de reden van al die vragen?

,,Het simpele antwoord is dat kinderen dingen gewoon graag willen weten. Je hebt als kind in het leven eerst geleerd wát de dingen zijn (bijvoorbeeld een boom, een hond of een oma) en daarna is het vrij logisch om te willen weten waarom die dingen er zijn”, legt Pont uit.

Quote Kinderen doen eigenlijk hetzelfde als volwasse­nen Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog

Nieuwsgierigheid

Ook volwassenen stellen zichzelf deze vraag, weet Pont. ,,Wanneer je in een ander land bent en je ziet langs de kant van de weg iets staan wat je niet kent, wil je eerst weten wát het is. En als je weet wat het is, wil je daarna natuurlijk weten waarom het er precies is. Kinderen doen eigenlijk precies hetzelfde.”

Bijkomend voordeel van al die waarom-vragen, naast de cognitieve ontwikkeling: je kind traint ook zijn taalontwikkeling op een effectieve manier. ,,Het is een geweldige return on investment, want voor één geïnvesteerd woordje ‘Waarom?’ krijg je vaak tientallen woorden terug”, zegt Pont. ,,En al die woorden heb je nodig om aan je eigen taalontwikkeling te werken, want in die periode van je leven moet je 20.000 tot 30.000 woorden per dag horen en daarvan zo’n vijf nieuwe woorden per dag aan je woordenschat toevoegen. Die stroom aan woorden kun je met waarom-vragen als kind dus zelf aanzetten.”

‘Mamaaa!’

Gespreksstof

En dan nog zijn we er niet. Want ook sociaal is een kind zich aan het ontwikkelen. En dan is het heel slim om jou als ouder tot zo’n gesprekje te verleiden door het stellen van – wederom – zo’n eenvoudige vraag?

Dit is dus het waarom van al die waarom-vragen. Pont: ,,Daarom is het als ouder ook slim om de waarom-vraag als de start van een gesprekje te zien. Dus als je kind vraagt waarom een boom takken heeft, kun je ook vragen waarom je kind zelf denkt dat een boom takken heeft. Zo stimuleer je je kind én cognitief én op het gebied van taalverwerving én ook nog eens zijn sociale ontwikkeling. Drie voor de prijs van één dus.”

