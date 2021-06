Dit kunnen we leren van de opvoedmethodes van de Maya's en de Inuit

Spelletje verstopper­tje eindigt fataal voor meisje (4), kinderop­vang krijgt 15.000 euro boete

3 juni De dood van een 4-jarig meisje in maart vorig jaar op Kindcentrum Bernhard in Steenwijk valt de overkoepelende stichting, Accrete, te verwijten. Daarom legde de rechtbank in Zwolle haar vandaag 15.000 euro boete op.