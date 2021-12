Dochter van Marieke kreeg eczeem als Dieuwertje Blok weer op tv verscheen met het Sinterklaasjournaal

marieke doet pabo Juf Marieke staat voor klas met knuffelen­de kindjes: ‘Vraag is niet of ik corona krijg, alleen wanneer’

Vorige week concludeerde mijn collega Jerry Goossens dat zijn vrouw als docent in het middelbaar onderwijs in de frontlinie van de coronapandemie staat. Want de vaccinatiegraad onder middelbare scholieren is schrikbarend laag. Mondkapjes worden amper gedragen en aan afstand houden doen de scholieren ook niet, zo schreef hij.

24 november