Doodsbang voor jeugdzorg: ‘We gaven bijvoeding, dat zagen ze als lichamelijke mishandeling’

DORDRECHT Rebecca (38) was verpleeg­kun­di­ge, docent en koster maar de jeugdzorg bleef trekken: ‘Ik kan iedere situatie op mijn eigen manier aanpakken’

Ze werkte als verpleegkundige en vervolgens als docent verpleegkunde op het Da Vinci college, tot Rebecca Wierks (38) moeder werd. Ze nam qua carrière even pas op de plaats om zich volledig te richten op haar gezin en de binding met haar adoptiedochter. Nu gebruikt ze de ervaringen die ze in die tijd heeft opgedaan om kinderen, jongeren en ouders die even vastlopen te ondersteunen met haar onderneming Leaf.

13 juni