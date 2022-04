Door corona werd de ivf-behandeling van Anja uitgesteld: ‘Ik stond er helemaal alleen voor’

Een ivf-behandeling is voor veel vrouwen geestelijk en fysiek zwaar. Ze krijgen wekenlang hormonen, waarna de eicellen uit het lichaam worden gehaald. Dit in de hoop dat ze bevrucht worden teruggeplaatst en het embryo zich succesvol innestelt. Het wordt allemaal extra zwaar als de behandeling door de coronacrisis wordt stopgezet of uitgesteld. Het overkwam veel vrouwen, onder wie Anja van Burgsteden (40) uit Uitgeest.

In het voorjaar van 2020 stonden er, net zoals andere jaren, ivf-behandelingen gepland. Maar toen kwam de coronacrisis. De zorg was overbelast en niet-urgente zorg werd uitgesteld. Zo ook de ivf-behandelingen. Uit cijfers van Stichting Landelijke Infertiliteit Registratie (LIR) blijkt dat het aantal behandelingen met 17 procent is afgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2020 waren er 11.058 behandelingen en in 2019 in totaal 13.341.

Het is een landelijk gemiddelde, want sommige ziekenhuizen gingen wél door met lopende behandelingen. Bij andere ziekenhuizen werd daarentegen alles direct stopgezet. Dit is ook terug te zien in de cijfers. Bij sommige ziekenhuizen is er slechts een afname van 8 of 10 procent, terwijl andere ziekenhuizen zelfs rond de 40 procent zitten. Zo is er in Amsterdam een ziekenhuis waar er in 2019 in totaal 367 behandelingen zijn gestart en in 2020 ‘slechts’ ruimte was voor 207 behandelingen, dus een afname van 43 procent.

Direct stoppen

Anja van Burgsteden werd behandeld bij een ziekenhuis die tijdens de eerste lockdown direct stopte met ivf-behandelingen. ,,Ik was op 27 februari begonnen met mijn hormoonbehandeling, zodat er meer eicellen gingen groeien en rijpen. Tweeënhalve week later werd ik gebeld door het ziekenhuis. Ik moest direct stoppen met de hormoonkuur. De eicelpunctie - waarbij ze de rijpe eicellen uit het lichaam halen - ging niet meer door vanwege de drukte door corona.’’

Hoe werkt een ivf-behandeling? Ouders van Nu legt het hier stap voor stap uit.

Het duurde anderhalve maand voordat Van Burgsteden was hersteld van deze plotselinge hormoonstop en haar natuurlijke cyclus weer op gang kwam. In juli 2020 mocht ze terugkomen voor een nieuwe ivf-behandeling. ,,Nu konden we deze gelukkig helemaal afmaken.’’ De coronapandemie was wat rustiger geworden, maar er golden nog wel maatregelen. ,,Mijn man mocht alleen bij de eicelpunctie aanwezig zijn. Alle controles en het terugplaatsen van de embryo's moest ik alleen ondergaan.’’

Kwaliteit eicellen

Ze was ook alleen tijdens het eerste evaluatiegesprek over de ivf-behandeling, die niet tot een zwangerschap had geleid. ,,De artsen konden de oorzaak niet vinden, dus gooiden ze het op de kwaliteit van mijn eicellen. Ik was toen 38 jaar, dus dat was de enige logische verklaring. Ik hoorde ook direct dat de kans op een zwangerschap heel klein was gezien de resultaten van de eerste ivf-behandeling.’’

Dit nieuwsbericht kwam bij Van Burgsteden hard binnen, maar ze bleef hoop houden. Ze stapte over naar een ziekenhuis in het Belgische Gent. Een flinke reis, maar ze had over dit ziekenhuis goede verhalen gehoord. Zeker als het ging om ivf-behandelingen. ,,Maar vlak voordat de behandeling zou starten, werd ik spontaan zwanger. Het was helemaal vanzelf gelukt.’’

Quote Ik had weer een kans om zwanger te worden, maar de kansen waren kleiner dan ooit Anja van Burgsteden

Miskraam

Maar daarmee is het verhaal van Van Burgsteden nog niet afgelopen. De zwangerschap liep uit op een miskraam. Vervolgens bleek ze de maand erna weer zwanger te zijn. ,,Ik leefde van echo naar echo.” Na tien weken ging ze op een controle bij haar eigen ziekenhuis. Tijdens deze echo bleek dat het kindje was overleden. ,,Het hartje klopte niet meer.’’ De coronapandemie heerste nog steeds, dus ook dit nieuws hoorde ze zonder haar man aan haar zijde. ,,Zelfs bij het gesprek over het opwekken van een miskraam mocht mijn man niet aanwezig zijn. Ik stond er helemaal alleen voor. Wat niet alleen voor mij, maar ook voor hem, heel heftig was.’’

Na de miskraam was er een placentarest in haar baarmoeder achtergebleven en deze moest operatief worden weggehaald. ,,Na de operatie bleek dat de artsen per ongeluk ook een deel van de spierlaag van de baarmoeder hadden weggehaald.” Van Burgsteden moest opnieuw onder het mes voor een hersteloperatie.

Direct na deze operatie werd Van Burgsteden aangeraden om aan draagmoederschap te gaan denken. Het was namelijk niet gelukt om haar baarmoeder te herstellen. Toch gaf ze de hoop niet op. Ze onderging in een ander ziekenhuis een tweede hersteloperatie, waardoor een deel van haar baarmoeder gered werd. ,,Ik had weer een kans om zwanger te worden, maar de kansen waren kleiner dan ooit.’’

Wonder

Met het laatste beetje hoop vertrok Van Burgsteden in augustus 2021 weer naar Gent. Hier kon het hele proces weer opnieuw beginnen. Van de hormoonkuur tot het terugplaatsen van het enige goede embryo dat uit deze ivf-behandeling was ontstaan. ,, En dit is wonder boven wonder allemaal goed gegaan. Inmiddels ben ik ruim dertig weken zwanger van een dochtertje”, sluit Van Burgsteden trots en gelukkig af.

