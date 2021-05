Drie moeders laten verrassen bij All You Need is Love? Daar moest Cock zelf óók wat voor doen

Zaterdag - ‘Ik ben ook moeder’

Het is anderhalve dag na de laatste uitzending van ‘All You Need is Love’. Mijn vrouw Jannie is er dol op, ik kijk veelal met een schuin oog mee als Robert ten Brink zomaar bij iemand aanbelt. Hij had afgesloten met de mededeling dat ze nog één extra uitzending maken: speciaal voor Moederdag. ‘Hoor je dat? Ik ben ook moeder, hè’, zegt mijn eega. Net of ik dat niet weet. ,,Ja, leuk. Robert ten Brink aan de deur. Het is goed met je.’