Drinkcultuur verandert, deels door ouders: ‘Minderjarigen drinken nu meer en combineren dat met drugs’

OPROEP Ouders en alcohol: lukt het jou niet (meer) te drinken in bijzijn van je kind?

Omdat alcoholgebruik onder jongeren nog steeds een probleem is, komt er maandag een nieuwe campagne, die gericht is op ouders. Zij moeten namelijk stoppen met drinken in het bijzijn van kinderen. Want - is het idee- kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders. Maar - onze vraag- wil je dit als ouder? En gaat het je wel lukken?

9 november