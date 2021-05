Dubbel verlof en een babybonus: dit is de beste werkgever voor ouders

Verzekeraar ASR eindigde op de tweede plek, gevolgd door Hema, Tony's Chocolonely en Deloitte, die de derde positie deelden. Voor het onderzoek werden honderd bedrijven en organisaties uit de top 100 van favoriete werkgevers van Intermediair benaderd, veertig daarvan werden geïnterviewd of vulden een vragenlijst in over onderwerpen als verlofregelingen en flexibel werken. Van die veertig bedrijven, kwam WWF het beste uit de bus.

Caroline Bijen, chief people officer bij WWF Nederland is blij met de uitkomst van het onderzoek. ,,Als je bij ons in dienst komt, laat je je privéleven niet achter. We respecteren de levensfasen van onze werknemers en kijken samen hoe we daar op in kunnen spelen. Wij denken namelijk dat als jij de ruimte krijgt goed voor je gezin te zorgen, je ook een betere medewerker bent”, aldus Bijen.

Quote Er wordt steeds meer verwacht dat allebei de ouders participe­ren op de arbeids­markt, maar werkgevers zijn er eigenlijk niet op ingericht Hilde Tholen, hoofdredacteur Ouders van Nu

Coronacrisis

,,Door corona zagen we dat werk en privé meer door elkaar gingen lopen”, zegt Hilde Tholen, hoofdredacteur van Ouders van Nu en initiatiefnemer van het onderzoek. ,,Veel mensen merkten hoe pittig het is om je kinderen om je heen te hebben en tegelijkertijd hoe fijn het is als je veel meekrijgt in de ontwikkeling van je kinderen en je kind bijvoorbeeld een keer naar zwemles kunt brengen.”

Uit eerder onderzoek blijkt dat bijna 670.000 werkende ouders met jonge kinderen moeite hebben met het combineren van werk en privé, 1 op de 8 (met een kind tot 4 jaar) ervaart zelfs problemen, zoals een negatief zelfbeeld, oververmoeidheid, angstklachten en stress.

Tholen: ,,Er wordt steeds meer verwacht dat allebei de ouders participeren op de arbeidsmarkt, maar werkgevers zijn er eigenlijk niet op ingericht. Wij denken dat heel belangrijk is dat de werkgever meedenkt met de thuissituatie.” Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het compenseren van vaderschapsverlof. Vaders hebben na de geboorte recht op in totaal zes weken ouderschapsverlof, waarbij 70 procent wordt vergoed door de overheid. Sommige werkgevers vullen dat aan tot 100 procent.

Tholen: ,,Het is denk ik wel belangrijk dat het management het goede voorbeeld geeft en dat het actief wordt uitgedragen door leidinggevenden, doordat zij bijvoorbeeld ook één dag minder werken.” Ze hoopt dat de gezinsvriendelijke werkgevers een inspiratie kunnen zijn voor andere bedrijven.

Verlofregelingen en bedrijfscultuur

Het WWF haalde goede resultaten op de onderdelen ‘Zwangerschap & Werk’ en ‘Bedrijfscultuur’. De organisatie houdt zich actief bezig met werknemers met een gezin. Tijdens de coronacrisis was er een verdubbeling van verlofdagen om kinderen op te vangen tijdens de school- en opvangsluiting. Daarnaast hebben ze aanvullende verlofregelingen voor vrouwen die een miskraam hebben gehad en is er veel ruimte voor flexibel werken.

Verzekeraar ASR heeft anderhalf jaar voor het wettelijk verplicht werd het geboorteverlof voor partners al uitgebreid. De verzekeringsmaatschappij was daarmee een van de voorlopers. Ook betalen zij salarissen tijdens de verschillende vormen van verlof volledig uit, in plaats van gedeeltelijk of niet. Medewerkers van Tony’s Chocolonely krijgen bij de geboorte van hun kind een babybonus en bij Deloitte kun je een oppas via de zaak regelen.

