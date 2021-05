Een goede kinderopvang helpt bij de ontwikkeling, maar hoe kies je de beste?

Onderzoek wijst al langere tijd uit dat kinderopvang van hoge kwaliteit goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Maar: hoe weet je als (aanstaande) ouder of de kinderopvang van jouw keuze goed is of niet? Experts geven aandachtspunten om op te letten.

In 2020 beoordeelden ouders de kinderopvang gemiddeld met een 8,1. Ruim 86 procent van de kinderen vindt het volgens de ouders ook leuk om naar de opvang te gaan, blijkt uit recent onderzoek. Maar daarmee is nog niet gezegd dat het gekozen kinderdagverblijf voldoende bijdraagt aan de ontwikkeling van je kinderen.

Openbare rapporten

,,Over het algemeen geldt dat je als ouder in Nederland niet bezorgd hoeft te zijn over de kwaliteit van kinderopvang”, zegt bijzonder hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink. Met de komst van de Wet IKK in 2018 zijn de eisen aan goede kinderopvang aangescherpt. Die wet bepaalt bijvoorbeeld hoeveel kinderen er per pedagogisch medewerker op een groep mogen zijn, en bevat het ‘vaste gezichtencriterium’: baby’s moeten minstens twee vaste medewerkers hebben die voor ze zorgen.

Naar de kinderopvang

Het is zover: je kind gaat naar de kinderopvang. Hoe verloopt het intakegesprek, wanneer gaat je baby wennen en hoe gaat het er aan toe op een kinderdagverblijf? Lees het in dit artikel van Ouders van Nu. ,,Je kunt veel te weten komen over hoe goed een kinderdagverblijf is door de openbare GGD-rapporten te lezen en de juiste vragen te stellen bij de organisatie zelf”, zegt Fukkink. En los daarvan heeft iedere kinderopvanglocatie of -organisatie weer haar eigen unieke eigenschappen waar je voor kunt vallen of juist niet. Al is dat natuurlijk meestal meer een kwestie van smaak.”

Stimulerende vaardigheden

Een eerste punt waar je als ouder alert op kunt zijn, is de kwaliteit van het contact tussen pedagogisch medewerker en kind. ,,Onderzoek laat zien dat dit een goede voorspeller is van de ontwikkeling van een kind. In de GGD-rapporten staat dit omschreven als zes interactievaardigheden”, licht hij toe. ,,Het gaat dan bijvoorbeeld om de emotionele ondersteuningsvaardigheden van een pedagogisch medewerker, zoals liefdevol, responsief en sensitief reageren. Daarnaast spelen stimulerende vaardigheden een rol, want daarmee versterken pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van kinderen op allerlei vlakken.”

Volgens de bijzonder hoogleraar zegt ook de leefomgeving in en rond de kinderopvang iets over de kwaliteit. ,,Voor binnen en buiten geldt: hoe meer ruimte, hoe beter. En omdat buitenspelen zo belangrijk is voor kinderen, kan de inrichting van de buitenruimte zeker verschil maken. Een flinke ruimte met verschillende zones is optimaal voor de ontwikkeling van kinderen; denk aan een zone om rustig te spelen, een zone om te klimmen en een zone om snelheid te maken op fietsjes en dergelijke”, vertelt hij. ,,Liefst heeft de buitenruimte ook verschillende ondergronden, van zacht gras tot hard steen. Dat bevordert de sensomotorische ontwikkeling en daagt uit tot ontdekkend leren.”

Quote Lange tijd was het een hardnekkig idee dat het zielig was voor kinderen om naar de opvang te gaan. Nu weten we beter Josette Hoex van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Hardnekkig

Dat goede kinderopvang een ideale leer- en leefomgeving is voor kinderen, zegt ook Josette Hoex van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). ,,Lange tijd was het een hardnekkig idee dat het zielig was voor kinderen om naar de opvang te gaan. Nu weten we gelukkig beter. Hét uitgangspunt van kwaliteit in de kinderopvang is dat het kind er de kans krijgt zich te ontwikkelen, vanuit een basis van vertrouwde professionals en speelmaatjes in een omgeving die veilig en uitdagend is. Goede kinderopvang is een rijke omgeving die bijdraagt aan leren leven in de samenleving”, zegt zij.

Scholing

Als een kinderdagverblijf een bepaalde pedagogische methode of programma volgt, zegt dat niet per se iets over de kwaliteit van de opvang, stelt bijzonder hoogleraar Fukkink. ,,Prima als een organisatie zo’n methode heeft omarmd, maar vraag wel of dit gekoppeld is aan bijscholing van de pedagogisch medewerkers. Als het programma alleen in de kast staat, dan werkt het niet”, zegt Fukkink. ,,Kortom: als je echt wilt weten hoe goed een kinderdagverblijf is, heb je als ouder meer te doen dan letten op de leuke huiselijke sfeer waar jij je als volwassene prettig bij voelt.’

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.