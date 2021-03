Een vrouwvriendelijke keizersnede: ‘Ik gun dit iedereen als het nodig is’

,,Door eerst het hoofdje van de baby geboren te laten worden en daarna de baarmoeder zelf de mogelijkheid te geven om de rest van de baby geboren te laten worden, lijkt zo’n keizersnede opeens veel meer op een natuurlijke bevalling’’, vertelt Tamara Verhagen, gynaecoloog in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. ,,Daarna wordt de baby direct bij de moeder op de borst gelegd en blijft daar indien mogelijk het volledige eerste uur na de bevalling. Moeder en kind kunnen zo zelfs samen naar de kraamafdeling worden gebracht.”

Hoewel je wellicht hiervoor nog nooit van de gentle sectio had gehoord, is het in Nederlandse ziekenhuizen steeds meer de norm. ,,Eigenlijk is iedere keizersnede in ons ziekenhuis een gentle sectio, tenzij het nodig is om de baby meteen na de geboorte mee te nemen naar een kinderarts, bijvoorbeeld bij complicaties. Gemiddeld zijn het er zo’n 1 à 2 per week in ons ziekenhuis’’, vertelt Verhagen.

Huid-op-huid contact

Maar wat maakt een keizersnede nu ‘gentle’? De uitvoering van de keizersnede blijft hetzelfde, maar de verlichting in de operatiekamer wordt warmer gemaakt, de moeder kan indien gewenst meekijken met de geboorte en op verzoek kan er zelfs een muziekje op worden gezet. ,,En het directe huid-op-huid contact na de geboorte zorgt ervoor dat de transitie van baarmoeder naar de buitenwereld een stuk zachter en natuurlijker wordt voor de baby’’, stelt Ayten Elvan, gynaecoloog-perinatoloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen. ,,Het aanleggen aan de borst gaat vaak ook makkelijker als moeder en baby direct huid-op-huid contact hebben gehad na de geboorte’’, voegt Verhagen daaraan toe.

,,We zien dat deze baby’s over het algemeen eerder naar huis mogen met de moeder, en dat ze minder snel opgenomen hoeven te worden op de kinderafdeling’’, zegt Elvan. ,,Er lijken geen nadelen te zijn voor moeder en kind. In een enquête onder vrouwen die een eerdere ‘reguliere’ keizersnede hebben gehad, geven ze de gentle sectio gemiddeld een 8,9 en de ‘normale’ een 7. Dat heeft vooral te maken met dat je de baby direct op de borst krijgt’’, stelt Elvan.

Nienke Post heeft eerder dit jaar gentle sectio gehad in het Universitair Medisch Centrum Groningen: ,,Mijn baby lag in een stuitligging, en na een mislukte draaipoging en omdat ik een stuitbevalling niet zag zitten, zijn we gegaan voor een vrouwvriendelijke keizersnede. Mijn eerste bevalling was natuurlijk, maar ik heb na deze keizersnede hetzelfde voldane gevoel ervaren. Zo werd mijn kindje gelijk op mijn borst gelegd en begon de baby gelijk met huilen, wat meteen zorgde voor dat moedergevoel. Ik gun dit iedereen als een keizersnede noodzakelijk is.’’

Geen complicaties

Niet iedereen komt overigens in aanmerking voor deze vorm van een keizersnede. ,,De zwangerschap moet zonder complicaties zijn verlopen, het kindje moet in goede conditie zijn en het kindje mag niet te vroeg geboren worden”, zegt Verhagen. ,,Als er geen medische zorg nodig is, zie je de kinderarts niet in de operatiekamer en blijft je baby gewoon meteen op je borst liggen”, aldus Elvan. ,,Als een keizersnede noodzaak is en je kunt een vrouw dit bieden, dan is dat ontzettend mooi.’’