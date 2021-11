Eline strijdt tegen kindermishandeling: ‘De eerste keer dat ik een kind sprak over seksueel misbruik, wilde ik wegrennen’

Eline werkt sinds vier jaar voor Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.Ze doet haar verhaal in het kader van de Week tegen Kindermishandeling, tussen 15 en 21 november. In haar werk ontmoet ze veel kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling. In hun ouderlijk huis is Eline niet altijd welkom. Om veilig haar werk te kunnen blijven doen, geeft ze daarom in dit gesprek haar achternaam niet prijs.