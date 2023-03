Elize wilde méér doen dan alleen koeien melken, dus begon ze een kinderopvang op de boerderij

Met video Waarom Wim een heli liet opstijgen om geslacht van zijn kind te onthullen: ‘Iedereen verklaarde mij voor gek’

Een helikopter boven de stad laten cirkelen om het geslacht van je aanstaande kind bekend te maken? Het is niet eens zo bijzonder meer in de wereld van de gender reveal. Van een complete vuurwerkshow of een manshoge robot die met een druk op de knop van kleur verschiet, álles is mogelijk en niets lijkt te gek. ‘Je zit zo aan 3000 euro.’