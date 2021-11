Elke dag een schoentje zetten? ‘Sint is rijk, maar niet zó rijk!’

Basisschoolleerkracht Kimberley Stip ziet in haar klas dat kinderen cadeaus van rond de tien euro per week in hun schoen krijgen: ,,Denk aan Pokémonkaarten, stiften, of een klein doosje van Playmobil. Vaak krijgen kinderen in het weekend de mogelijkheid om hun schoentje te zetten”, aldus Stip.

Zakgeldspecialiste Annelou van Noort geeft al jaren financieel advies aan ouders. ,,Er zijn straten waarbij ouders met elkaar één avond afspreken waarop ieder kind zijn schoen mag zetten. Dat maakt het sinterklaasverhaal een stuk geloofwaardiger! Maak van tevoren een kalender met de data waarop de schoen gezet mag worden. Zo heb je als ouder een geheugensteun en voorkom je dat je elke dag dezelfde vraag krijgt: ‘Mag ik mijn schoen weer zetten?’”

Quote Kinderen kennen de waarde van cadeaus nog niet zo goed, dus help ze daar bij Annelou Van Noort

Oneerlijk?

Het kan natuurlijk voorkomen dat het ene kind iets meer krijgt dan de ander. Hoe leg je dat uit? Volgens Stip kun je hier makkelijk een verhaal aan vast breien: ,,Zeg tegen je kind: ‘Dan zul jij met pakjesavond wel iets meer krijgen’, of ‘hij heeft deze week geluk gehad!’ Blijf altijd benadrukken dat ieder kind vanzelf aan de beurt komt.” Ze probeert de hoeveelheid cadeaus in de klas niet het belangrijkst te maken. ,,Als je weet dat er een leerling zit die niet veel heeft gekregen, geef ik alle leerlingen de mogelijkheid om een van hun presentjes in het kringgesprek te delen.’’

In de praktijk valt het volgens Van Noort vaak reuze mee. ,,Kinderen vinden cadeaus die ze echt leuk vinden het meest waardevol. Het zijn de aantallen die voor discussie zorgen. Zorg dat je als ouder daar een beetje gelijk mee zit.”

Quote Gezellige liedjes, chocolade­melk en samen met de familie cadeautjes uitpakken, dat is wat ze na 10 jaar nog steeds zullen onthouden Annelou van Noort

Wie het kleine niet eert...

,,Als ouder zeggen we: maak maar een verlanglijstje”, aldus Van Noort ,,Als daar dan hele dure dingen op staan en ze krijgen iets anders, zijn ze inderdaad teleurgesteld. Kinderen kennen de waarde van cadeaus nog niet zo goed, dus help ze daar bij. Kader het lijstje bijvoorbeeld in op prijs; zoveel cadeaus van vijf euro op de lijst, en zoveel van tien euro. Sinterklaas is wel rijk, maar niet zó rijk!’’ Stip denkt dat je behoorlijk creatief kunt zijn wat betreft het sinterklaasverhaal. ,,Als ik mij nu zou omkleden tot piet, zou de helft nog geloven dat ik een piet ben geworden. Als je kind teleurgesteld is of een ander kind meer cadeaus heeft gekregen, kun je gebruik maken van die fantasiewereld.’’

Volgens Van Noort kun je als ouder de avond zo bijzonder maken als je zelf wil. ,,Je kunt de cadeautjes verstoppen, de kinderen een spelletje laten doen voordat ze het presentje open mogen maken of het cadeau extra mooi inpakken.’’ En maak je geen zorgen, zegt de zakgeldspecialist: ook voor kleine kinderen gaat het uiteindelijk om de ervaring. ,,Gezellige liedjes, chocolademelk en samen met de familie cadeautjes uitpakken, dat is wat ze na 10 jaar nog steeds zullen onthouden.”

