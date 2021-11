Francine en Milco passen zich aan voor pleegkinderen: ‘Geen varkensvlees en mee naar moskee’

Deze leerlingen vinden geen stageplek: ‘Ze hebben nooit geleerd een puzzel te leggen’

Ze kunnen geen stageplaats vinden en dus is het Olympia College in Rotterdam een eigen winkel begonnen voor zijn leerlingen. Het merendeel is vluchteling, zit in de internationale schakelklas en spreekt de Nederlandse taal niet goed genoeg om bij een echt bedrijf werkervaring op te doen. ,,Handschoenen aan!’’

7 november