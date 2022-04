Frenkie is pas 1 jaar oud en heeft al diabetes; vader Lars rent met team een marathon voor onderzoek

Is het erg om een favoriet kind te hebben? ‘Het betekent niet dat je je andere kinderen minder mag’

Onderscheid moet er zijn en soms vind je het een leuker dan het ander. Maar wat als die voorkeur je eigen kinderen betreft? Het onderwerp is vaak taboe, maar veel ouders met meerdere kinderen hebben bewust of onbewust een favoriet. Pedagoog Maud De Buck legt uit waarom dat zo is en welk effect het heeft op de gezinsdynamiek. ,,Het favorietje zijn is geen cadeau.”

19 april