Geitenmelk, erwtenmelk of toch melk van de koe? Dit kun je je kindje vanaf één jaar geven

In het eerste levensjaar gaan baby’s steeds meer eten: waar ze in het begin alleen melk, borstvoeding of kunstvoeding dronken, kunnen ze rond hun eerste verjaardag vaak met de pot mee-eten. Gaan de flessen dan helemaal de deur uit? Nee, kinderen hebben nog wel melk nodig, zo stelt het Voedingscentrum: per dag zo'n 300 milliliter melk(producten) voor een kind van 1 tot 4 jaar.

Melk is vooral belangrijk door calcium en de vitamines B2 en B12, vertelt Iris Groenenberg, kennisspecialist Voeding en Gezondheid bij Het Voedingscentrum. Ook als je daarnaast nog borstvoeding geeft. ,,Koemelk is rijk aan bepaalde vitamines, zoals B2 en B12, eiwitten en calcium.” Een alternatief is geitenmelk, mits halfvol. ,,In volle geitenmelk zitten veel verzadigde vetten wat niet goed is voor hart- en bloedvaten. Ook zit er iets minder jodium in dan in koemelk. Ga je voor geitenmelk, zoek dan dus een halfvolle variant’’, aldus Groenenberg.

Plantaardige melksoorten

Voed je je kind veganistisch op? Veganistisch voedingscoach Martine van Haperen zegt dat verrijkte sojamelk dan het beste is. ,,Pure sojamelk voldoet niet, maar verrijkt met calcium en vitamine B12 is het qua voedingswaarde min of meer identiek aan halfvolle koemelk.”

Dreumesmelk en kunstvoeding

En al die bussen opvolgmelk in de supermarkt? Die kun je in principe links laten liggen, aldus Groenenberg. ,,Drinkt of eet je kindje twee glazen of schaaltjes halfvolle zuivel per dag, en eet het gezond en gevarieerd volgens de Schijf van Vijf? ,,Dan komt je kindje niks tekort en is speciale dreumesmelk of peutermelk, en alles wat daar extra aan is toegevoegd, helemaal niet nodig.”