Gezocht: Directeur Speelgoed (6-14 jaar)

Eveneens nieuw dit jaar is de categorie duurzaam. ,,We zien al een tijdje dat dat een trend is in speelgoedland”, vertelt Kalis. Fabrikanten kunnen dit jaar zelf aangeven waarom het speelgoed duurzaam is: dat kan omdat het duurzaam gemaakt is, maar ook omdat het bijvoorbeeld recyclebaar is. ,,In Amerika zijn ze al verder: daar is bijvoorbeeld een soort statiegeldsysteem met barbiepoppen opgezet. Hier staat duurzaamheid in de speelgoedbranche nog in de kinderschoenen, dus het is aan de fabrikanten zelf om hier invulling aan te geven, is de achterliggende gedachte.”