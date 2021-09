Gratis kinderopvang? 'Zeeuws-Vlaanderen doet het gewoon en wacht niet op Den Haag’

,,Eigenlijk willen we ermee laten zien dat dit plan zó mooi is, dat je het landelijk moet invoeren’’, vertelt directeur Rianne Vons van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. ,,Het is goed voor alle kinderen en het is goed voor de voorzieningen in de streek. Zeeuws-Vlamingen wordt weleens Calimero-gedrag verweten, maar dit bewijst het tegendeel. Wij doen het gewoon, om Den Haag te laten zien dat je dit plan gewoon moet invoeren.’’

De proef met gratis dagopvang én buitenschoolse opvang duurt twee jaar. Op welke drie locaties (in elke gemeente een) er gratis opvang zal worden aangeboden, is nog niet bekend. Het ligt voor de hand dat dit kinderopvangcentra zijn die dicht bij de Belgische grens liggen. In zekere zin is de proef namelijk een vervolg op een stap, die al eerder werd genomen om de concurrentie met het onderwijs in België aan te gaan. Daar kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar gratis naar school. Het maakt daarbij niet uit of je in België of Nederland woont. Dat is aantrekkelijk voor ouders, die vlak bij de grens wonen. Hun kinderen blijven vaak basis- en voortgezet onderwijs in België volgen.