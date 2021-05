Groeiende voeten tijdens zwangerschap? ‘Sommige vrouwen hebben grotere maat schoenen nodig’

BakerpraatjesHet geslacht van je baby voorspel je met baking soda, grote buik, dan wordt het een grote baby en wanneer je last hebt van pukkels, dan krijg je een meisje. Er doen tal van bakerpraatjes de ronde. Fictie? Of zit er toch een kern van waarheid in? Vandaag: tijdens je zwangerschap groeien je voeten.

Ja en nee. De voeten zelf groeien niet, maar door zwangerschapshormonen worden de gewrichtsbanden en pezen in de voet slapper. Daar komt nog het gewicht van de groeiende buik bij, waardoor de lengteboog van de voet kan doorzakken, zegt Channa Ernstsen orthopedisch schoenadviseur bij Livit. ,,Sommige vrouwen hebben dan een grotere maat schoenen nodig.”

Goede ondersteuning

Bij een deel van de vrouwen veert die lengteboog na afloop van de zwangerschap weer terug. Zij passen vervolgens weer in hun oude schoenen. Bij andere moeders is de grotere maat blijvend. ,,Die verandering in de voet is niet per se pijnlijk”, zegt Ernsten. ,,Maar goede schoenen zijn wel belangrijk om de voet te ondersteunen.” Het advies is om schoenen met een hak van 2 tot 3 centimeter te dragen met een stevige omsluiting van de hiel. ,,Een te hoge hak zorgt voor teveel druk op de voorvoet. Door de groeiende buik bestaat het risico bovendien dat je instabiel gaat lopen.”

Een volledige platte schoen is ook niet goed. ,,Een vlakke schoen kan het gevoel geven wat achterover te kieperen.’’ Vrouwen die veel last hebben van hun voeten, wordt aangeraden een steunzooltje te dragen, zegt Ernsten.

Quote Steunkou­sen? Dat is toch iets voor mijn oma’, denken veel vrouwen. Maar het kan ook preventief helpen Iris Hollenga

Spataderen

Een zwangerschap heeft niet alleen impact op de voeten, maar ook op de benen. Veertig procent van de zwangere vrouwen krijgt last van spataderen, zegt Iris Hollenga, procesmanager Therapeutisch Elastische Kousen bij Livit. ,,Vrouwen krijgen meer bloedvolume door de zwangerschap. Door het zwangerschapshormoon HGC worden de aderwanden soepeler. Dat zorgt ervoor dat de kleppen in de bloedvaten minder goed aansluiten hierdoor wordt het bloed minder goed terug gestuwd richting het hart. Door de zwaartekracht sijpelt het bloed weer naar beneden en blijft het achter in de benen.”

Dat zorgt er weer voor dat vrouwen tijdens hun zwangerschap last kunnen krijgen van vocht in de benen en voeten en mogelijk ook spataderen. ,,Vooral bij warm weer hebben vrouwen hier last van omdat door de warmte aderen sowieso al verwijden”, zegt Hollenga. Omdat niet alleen bloed en vocht achterblijft, maar ook afvalstoffen kan dit zorgen voor probleem zoals kramp in de onderbenen.

Met steunkousen, of therapeutisch elastische kousen zoals ze officieel heten, wordt dat voorkomen. ,,Door de druk van buiten sluiten de kleppen in de vaten weer goed aan en wordt het bloed weer zonder problemen teruggevoerd richting het hart’’, zegt Hollenga. Dat er een oplossing is voor deze kwalen is bij veel zwangeren niet bekend, zegt Hollenga. ,,‘Steunkousen? Dat is toch iets voor mijn oma’, denken veel vrouwen. Maar het kan ook preventief helpen. Door kousen tot de knie te dragen kun je een hoop ellende voorkomen. En je ziet het toch niet omdat je het onder je kleren draagt.”

