Gwenny en Marino verwelkomen dertiende kindje, allemaal hebben ze naam met letters A, L, E en X

Het al bijzonder kroostrijke gezin van Gwenny Blanckaert (33) en Marino Vaneenoo (40) uit het Belgische Staden is opnieuw uitgebreid, met baby Laxe. Het gezin is bekend vanwege de bijzondere namen van de kinderen, die allemaal bestaan uit combinaties van dezelfde vier letters.

Op 16 maart verwelkomde het koppel hun dertiende kindje. Opmerkelijk, want het koppel liet na de geboorte van hun twaalfde spruit weten dat ze het bij die twaalf zouden houden.

Alle broertjes en zusjes - vijf zonen en acht dochters - van de nieuwe baby hebben namen die bestaan uit de letters A, L, E en X. Het begon vijftien jaar geleden met Alex, die vernoemd werd naar de stiefvader van Marino. Een jaar later werd Axel geboren en daarop besloten de ouders diezelfde letters te blijven gebruiken. Na Alex en Axel volgden Xela (13), Lexa (12), Xael (11), Xeal (9), Exla (7), Leax (6), Xale (4), Elax (3), Alxe (2), Laex (1) en nu dus Laxe. Het jongetje werd op 16 maart geboren in het ziekenhuis in Ieper en maakt het goed.

Nu écht compleet

Aanvankelijk wilden het stel het bij twaalf kinderen houden, maar daar besliste de natuur anders over. ,,Het was een verrassing, maar ook een aangename verrassing”, zegt Gwenny. ,,Laxe maakt ons gezin nu pas écht compleet.”

Ook de vier broers en acht zussen zijn blij met de komst van de nieuwe spruit. Zij keken volgens Gwenny volop uit naar de geboorte en hielpen zelfs met de verzorging. ,,Of we nog plaats genoeg hebben in huis en in de auto? Ja hoor. We hebben twee bestelwagens met allebei negen plaatsen, dus ruimte zat. En aan tafel is ook nog plaats.”

Vanaf het begin wilden Gwenny en Marino een groot gezin. ,,We houden wel van wat leven in de brouwerij”, zei Gwenny daarover bij de geboorte van Laex in april 2022. ,,Ik ben voltijds mama, maar kan gelukkig ook rekenen op de steun van mijn man. Hij draait nachtdiensten, maar zodra hij ’s middags wakker is, helpt hij in het huishouden. Of dezelfde vier letters niet verwarrend zijn? Voor ons niet, we zijn het gewend. De leerkrachten op school hebben er wel iets meer moeite mee.”

Een nieuwe gezinsuitbreiding staat niet meer op de planning. Al zijn er strikt genomen nog wel lettercombinaties over. Er zijn namelijk 24 combinaties mogelijk met vier letters. Dus Xlae, Lxae, Lxea, Xlea, Exal, Elxa, Ealx, Eaxl, Aexl, Aelx en Axle zijn nog te vergeven.

