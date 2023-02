Gynaecoloog: ‘Vrouwen hebben te rooskleurig beeld van slagingskansen ivf-behandeling’

Vlaams stel dient klacht in tegen gynaeco­loog: ‘Na de bevalling bleken mijn eileiders weggehaald’

,,Het is mijn derde keizersnede en voorlopig ook mijn laatste.” Dat was het antwoord van Aksil Kahina (38) uit het Belgische Passendale toen de gynaecoloog haar op de operatietafel van het ziekenhuis vroeg of ze nog kinderen wilde. Na de bevalling bleken haar eileiders weggehaald. ,,Er is een sterilisatie zonder toestemming gebeurd.” Hun verhaal over hoe het zo fout kon lopen.

