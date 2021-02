Heeft zindelijkheidstraining zin? ‘Plassen en poepen lijkt een instinct, maar baby’s moeten dat leren’

In Woerden worden de stinkende poepluiers van jouw baby straks misschien apart opgehaald (en dat heeft veel voordelen)

5 februari De babyluiers houden we straks in Woerden even apart. Nu worden deze luiers nog bij het restafval gekieperd, maar afvalverwijderaar AVU onderzoekt of dit afval apart kan worden opgehaald. De mogelijkheden voor recycling zijn er.