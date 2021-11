Heftige gesprekken bij De Kindertelefoon: ‘Kind werd aangespoord uit het leven te stappen’

Een druilerige doordeweekse avond in Almelo. Regen klettert tegen de ruiten, op straat is het donker. Wie deze dag al niet lekker in z’n vel zit, wordt er in ieder geval niet vrolijker op. Op de eerste etage van een kantoorpand aan de rand van het stadscentrum brandt licht. Vijf mensen horen er via de telefoon grappige dingen van kinderen aan, maar ook hun diepste geheimen en problemen.

‘Ongekende’ piek

Elke avond bellen en chatten kinderen vanuit heel Nederland met De Kindertelefoon, die wordt betaald door het Rijk. Inkomende gesprekken worden willekeurig doorgezet naar vrijwilligers op één van de zeven locaties van De Kindertelefoon. Een deel komt in Almelo terecht. Steeds vaker gaan de gesprekken over pesten. Kindertelefoon-directeur Roline de Wilde noemde de cijfers onlangs ‘ongekend’. Nadat de scholen na de tweede lockdown weer opengingen, afgelopen april, steeg het aantal gesprekken over pesten van gemiddeld 65 naar 98 per dag. „Het leek alsof kinderen bezig waren met een inhaalslag”, aldus De Wilde. Inmiddels ligt dat gemiddelde weer lager dan 98 per dag.



„Maar nog steeds gaan veel gesprekken inderdaad over pesten”, bevestigt vrijwilliger Gemma Drohm, sinds anderhalf jaar vrijwilliger bij De Kindertelefoon. Terwijl twee van haar collega’s telefoongesprekken voeren met kinderen en twee andere collega’s tussen de 16 en 20 jaar - onder toezicht van een ervaren collega - chatten met kinderen, genieten Drohm en mede-vrijwilligers Marit Fidom, Zeth Lewerissa en Shirley Burer van door Fidom gebakken en meegebrachte gezonde snacks. Het viertal heeft nu geen dienst.