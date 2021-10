Herfstvakantie: alweer op reis met je kind of liever rustig thuisblijven?

Meteen na de zomervakantie weer op reis in de herfst: voor sommige ouders en kinderen klinkt het als muziek in de oren. Maar doe je je kind een plezier met zoveel reizen, of kan het ook te veel worden?

Op die vraag is er volgens opvoedkundige Tamar de Vos niet één algemeen antwoord. Sommige kinderen vinden het namelijk heerlijk om op reis te gaan en nieuwe indrukken op te doen. Maar voor kinderen die wat gevoeliger zijn voor prikkels of heimwee hebben, kan zo vaak op vakantie gaan juist belastend zijn. ,,Het kan goed zijn voor de ontwikkeling, maar sommige kinderen zijn juist veel blijer met een weekje in alle rust thuiszijn met hun ouders.’’

Wie doe je er een plezier mee?

Volgens kinderpsycholoog Marilene de Zeeuw maakt het voor kinderen niet veel uit of je voor de tweede keer dit jaar op reis gaat of thuisblijft. ,,Voor je jonge kind is het gewone leven nog een bron van onverwachte ontdekkingen, dus veel ouders merken al snel dat de zandbak op de camping in Zuid-Frankrijk dezelfde belevenissen oplevert als de zandbak in de tuin. Op vakantie gaan doen ouders dan ook vaak voor zichzelf: een andere omgeving opzoeken, verzorgd worden, voor je laten koken en geen druk om op vaste tijden klaar te staan. Overweeg dus goed wie je er een plezier mee doet en hoeveel dit plezier mag kosten.’’

Quote Om te waarderen wat je thuis hebt, moet je er soms even afstand van nemen Els den Butter

Het doel van vakantie is om uit te rusten, los te komen van de dagelijkse beslommeringen en nieuwe energie op te doen, vindt Els den Butter, oprichter van reiswebsite verrereizenmetkinderen.nl. Hoe comfortabel en prettig het thuis ook is, voor haar werkt dat het beste als ze in een andere omgeving is met de kinderen. ,,Maar dat hoeft natuurlijk niet voor iedereen te gelden. Bij mijn kinderen zie ik dat een paar dagen thuis, zonder school en clubs, ook heerlijk voor ze is: niets hoeven en lekker veel met vriendjes afspreken.’’

Waardering voor thuis en het reizen

Toch probeert Den Butter elke vakantie minstens een paar dagen echt weg te gaan: het liefst een combi van cultuur en natuur. Om mooie herinneringen te maken, samen avonturen te beleven en even helemaal los te komen, om daarna weer vol nieuwe energie aan school en werk te beginnen. ,,En ook om te waarderen wat je thuis hebt, moet je er soms even afstand van nemen.’’

Quote Het vermogen om te slapen in een draagzak, wandelwa­gen of een nieuw bed maakt een kind flexibel Marilene de Zeeuw

De Vos vindt het een goed idee om kinderen die vaak op vakantie gaan uit te leggen dat dat echt luxe is. ,,Misschien kunnen leeftijdsgenootjes niet zo vaak op reis gaan, dus uitleggen dat jullie daar als ouders hard voor werken en het iets bijzonders is, kan geen kwaad. Zo blijven ze de vakanties waarderen en ervaren ze het niet als iets vanzelfsprekends.’’

Flexibeler en makkelijker leven

Het vele reizen kan zeker bijdragen aan de ontwikkeling van jonge kinderen, zelfs als ze zich de reis later niet bewust zullen herinneren. Kinderen die afhankelijk zijn van specifieke slaapplekken of slaapsituaties, raken gemakkelijker de kluts kwijt op reis. Het vermogen om te slapen in een draagzak, wandelwagen of een nieuw bed maakt een kind flexibel, aldus De Zeeuw. ,,Van jongs af aan leren omgaan met nieuwe ervaringen kan er inderdaad voor zorgen dat iemand flexibeler en makkelijker in het leven staat’’, voegt De Vos toe.

Bovenal is het belangrijk te beseffen dat kinderen zich vooral hechten aan mensen, en niet aan spullen of nieuwe plekken. ,,Of jullie nu wel of niet op reis gaan, vakantie is de tijd om contact te herstellen tussen jou en je kind: even 24 uur per dag bij elkaar. Zo kun je weer eens goed observeren wat je kind kan, doet, denkt en zegt. Daar knapt meestal iedereen weer van op. Je (schoon-)ouders dichtbij op vakantie hebben kan ook een onverwachte bron van vrijheid betekenen: zij vliegen af en toe eens in en jij hebt wat meer tijd voor je relatie’’, aldus De Zeeuw.

