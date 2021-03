‘Het beteuterde gezicht van mijn leraar, spookt nog altijd door mijn hoofd’

Als veertiger heb je al een aardige geschiedenis achter je. En die geschiedenis is niet altijd even fraai. Sander, Wytske, Jet en Manuel hebben een indrukwekkende verzameling verhalen over spijt, over excuses en blunders. Hebben we geleerd om excuses te maken, en vinden we dat moeilijk? En hoe doen de veertigers dat met hun kinderen? Zeggen we daar ook sorry tegen?