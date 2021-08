Het kind van Brenda is non-binair: ‘We hebben afgesproken dat ik er rustig aan mag wennen’

‘Ik wou dat we dat moment over konden doen’

‘Devin had net theaterles gehad, we zaten in de auto terug naar huis. Terwijl ik mijn handen aan het stuur had, vertelde hij tussen neus en lippen door dat hij op jongens viel. Ik reageerde niet verbaasd, maar ook niet enthousiast. Ik dacht alleen: oké, hij heeft het gezegd. Nu is het echt. En vervolgens dacht ik aan alle gevaren die hij in zijn leven tegen kan komen: dat hij uitgescholden wordt. Of erger: in elkaar geslagen. Mijn angst zorgde ervoor dat ik minder enthousiast reageerde dan ik had gewild. Daar voel ik me schuldig over, want ik houd van mijn kind en hij mag zijn wie hij wil zijn. Ik wou dat we dat moment over konden doen.