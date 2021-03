Het leek er even op dat vaders vaker de zorg voor kinderen op zich namen, maar niets blijkt minder waar

De coronacrisis leek een kans voor emancipatie in Nederland. Tijdens de eerste maanden van de crisis leek het erop dat vaders vaker de zorg voor de kinderen op zich namen. Maar hoe langer de crisis voortduurt, hoe minder vaak vaders nog extra zorgtaken op zich nemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit.

Aan het begin van de lockdown in april zei 22 procent van de ondervraagde vaders meer te zijn gaan doen in de zorg voor hun kroost. In juni 2020 was dit percentage zelfs 31 procent. Maar uit het onderzoek COGIS-NL, een onderzoek naar gendergelijkheid tijdens de coronacrisis, blijkt dat de stijging niet doorzet. Integendeel: het aandeel vaders dat zei meer te zijn gaan zorgen voor hun kinderen ten opzichte van voor de coronacrisis is afgenomen. In september daalde het alweer naar het niveau van april en in november daalde het percentage nog verder naar 18 procent. „We kunnen zelfs stellen dat de situatie van ouders in november weer lijkt op die van vóór corona”, zegt socioloog en projectleider Mara Yerkes.

Voor en tijdens de eerste lockdown zei ongeveer een derde van de ouders dat de verdeling (bijna) gelijk was. In juni en september was die groep iets groter, rond de 40 procent. Maar in november daalde het percentage ouders dat zei de zorg gelijk te verdelen weer naar zo’n 33 procent. „In gezinnen waarin de zorg niet gelijk verdeeld is, zijn het nog steeds vooral moeders die meer zorgen dan vaders”, stelt Yerkes.

Quote Wat je veel ziet gebeuren is dat ouders zich gaan vergelij­ken met anderen uit hun omgeving en op basis daarvan beslissen of ze tevreden zijn Mara Yerkes, socioloog en projectleider

Referentiepunt

Opvallend is dat ouders in juni, toen de verdeling meer gelijk was, zeiden minder tevreden te zijn met de verdeling van de zorgtaken dan in november. In juni gaven ondervraagde ouders de verdeling gemiddeld een 7,2 tegenover een 7,4 in november. „Wat je veel ziet gebeuren is dat ouders zich gaan vergelijken met anderen uit hun omgeving en op basis daarvan beslissen of ze tevreden zijn. Hoe tevreden ze zijn met de verdeling is dus voor een groot deel afhankelijk van hun referentiepunt. Wanneer stellen zich vergelijken met hun eigen ouders, kan het zo zijn dat ze sneller tevreden zijn omdat tegenwoordig de verdeling van de zorgtaken al een stuk gelijker is dan toen zij zelf jong waren.”

Wie zich vergelijkt met stellen die de zorgtaken minder gelijk verdeeld hebben, zal dus sneller tevreden zijn. Maar die tevredenheid kan volgens Yerkes ook een barrière vormen voor verandering. „Als vrouwen zien dat zij en hun partner het beter doen dan stellen in hun omgeving, zijn ze vaak eerder tevreden met hun eigen rolverdeling. Het gevolg is dat er in deze situatie weinig aanleiding is om de zaak te veranderen, beide partners zijn immers blij met de situatie, ook al is de verdeling nog lang niet gelijk.”

Nog tientallen jaren

Dat het vooral moeders zijn die meer zorgen dan vaders, is het gevolg van rolverdelingspatronen die in alle lagen van de samenleving ingesleten zijn. Daarbij speelt beleid een grote rol, denkt Yerkes. „Bijvoorbeeld het feit dat partners gedurende het aanvullend geboorteverlof 70 procent van hun dagloon krijgen uitgekeerd, betekent voor veel mensen dat ze het zich niet kunnen veroorloven om de volle zes weken op te nemen. Zeker voor lagere inkomens, of voor gezinnen waarbij de man het hoogste inkomen heeft, is dit vaak geen optie”, legt Yerkes uit. „Daarbij komt ook nog dat uit onderzoekt blijkt dat gedragspatronen heel moeilijk te doorbreken zijn, zelfs tijdens een crisis.”

Het gaat volgens Yerkes dan ook nog tientallen jaren duren voor we een grotere verschuiving in de verdeling kunnen verwachten. „Daar is waarschijnlijk nog tien tot twintig jaar voor nodig, ook als ouders meer ruimte krijgen om de zorgtaken anders in te delen.”

