Het regent afzeggingen: Sinterklaasje, kom maar níet binnen met je Piet

Om die reden staat Garnier al de hele week met zijn hulppieten veelal in de tuin of voor de deur bij gezinnen die uit hetzelfde huishouden komen. ,,We hebben het geluk dat we veel mensen op de reservelijst hebben staan. We nemen een hele muziekinstallatie mee die we buiten neerzetten. Ook dat is een feestje voor de kinderen. Het is allemaal minder leuk maar we doen er alles aan om het gezellig te houden. We zingen en we dansen.”