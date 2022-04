Hier kunnen meisjes met gynaecologische problemen terecht: ‘Ouders zijn ons heel dankbaar’

Maak haast met beter onderwijs voor onze kinderen

Dat veel kinderen van de basisschool komen terwijl ze in de praktijk nog vrijwel analfabeet zijn, is al jaren bekend. Maar toch is het elke keer weer schrikken als er nieuwe cijfers worden gepresenteerd. De maatschappij kan het zich niet veroorloven dit probleem nog langer te laten bestaan, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

14 april