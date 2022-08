Hoe je als ouder de vakantie doorkomt? ‘Bedenk dat het vanzelf beter wordt en dat Instagram een leugen is’

Na de hel van zwarte zaterdag, alle achterbankspelletjes tot huilens toe gespeeld te hebben, tussenstops met jengelende kinderen en al dat andere klassieke reisleed kan de vakantie voor ouders niet echt beginnen; je moet ze immers blijven verzorgen. Dus wat gaan ouders doen als ze eenmaal voor de tent zitten? Ze gaan ongelukkig op hun telefoon swipen, kijken jaloers op Instagram naar de beter gelukte gezinsvakanties van vrienden - en ontspannen niet.

Dat trieste beeld inspireerde mediamakers Hanneke Hendrix, Nynke de Jong, Alex van der Hulst en Anne Janssens tot het maken van Het grote vakantie-doeboek voor uitgebluste ouders. Dit doeboek, met columns van bekende Nederlanders, achterbankbingo’s, woordzoekers en campingrecepten, probeert de vermoeide ouders wat herkenning te bieden. Want het is aanpoten, zo’n gezinsvakantie, en niemand garandeert dat je uitgerust terugkomt.

Zes tips van de makers:

Zie de maan schijnt door de bomen. Als het onrustig begint te worden op de achterbank: zet de podcast op van Het sinterklaasjournaal. Dat verwachten ze nooit en bovendien kan iedereen, inclusief ouders, alle liedjes meezingen.

Bouw een muur. Er zijn mensen, schrijven de auteurs, die menen dat je problemen kunt oplossen door een heel grote muur te bouwen. Vliegen jouw kinderen elkaar in de haren? Je kunt een muur bouwen van bordspellen, kratten en dozen. Je achterbank ziet er misschien uit als Berlijn ten tijde van de Koude Oorlog, maar je houdt wel mooi ruziënde kinderen uit elkaar.

Maak van zoveel mogelijk tussenstops een traditie. Stopte je vorig jaar bij een bepaalde bakker, een opvallend tankstation of een willekeurig pleintje waar lekkere koffie was? Doe dat nu weer; het scheelt zoeken, voor niks uitstappen en teleurstellingen en kan je kinderen rust en voorspelbaarheid bezorgen.

Vakantie met baby is geen vakantie. Het leven is een leugen, met een Instagramfilter eroverheen, zeggen de schrijvers: op vakantie met een baby is geen vakantie. Dat is niet de schuld van je baby, maar jij als ouder staat gewoon continu op scherp. Advies: accepteer dat je met één oog open slaapt, overdag met een trillend ooglid nog meer koffie zet en geniet van die vijf minuten dat je baby in z’n zwemluiertje zoet zit te scheppen. Het wordt beter, over een paar jaar.

Lekker sociaal aan de vaat. Afwassen op de camping is voor veel mensen een groot sociaal ongemak, net zoals honderden meters lopen richting toilet met een wc-rol onder je arm. Wil je het jezelf wat makkelijker maken tijdens het gezamenlijk soppen en boenen? Zorg dan dat jij de eerste bent die het ijs breekt. Dit zijn een paar zinnetjes die je kunt gebruiken als openingszin: Is dat kristal? Staan jullie hier al lang? Wat ging het tekeer vannacht he! Dat was macaroni gisteravond, als ik het zo zie!

Check lekkages en kattenkots. Wat je als eerste doet als je weer thuis bent? Nog voordat je de tassen naar binnen sjouwt maak je een ronde: is er ingebroken, zijn er lekkages, staat de vriezer nog aan en waar heeft de kat gekotst? Gooi dan je lievelingskleren die je snel weer aan wil meteen in de was.

Het grote vakantie-doeboek voor uitgebluste ouders, door Alex van der Hulst, Anne Janssens, Nynke de Jong & Hanneke Hendrix, 20 euro, (Nijgh & Van Ditmar)

