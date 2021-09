Honderden klaslokalen staan leeg door coronabesmettingen: ‘Koek is op bij ouders’

In Amsterdam, waar de scholen al twee weken open zijn, moesten afgelopen week tientallen schoolklassen tijdelijk worden opgedoekt doordat leerlingen besmet bleken. Ook op andere plekken waar de scholen al even open zijn - zoals de kop van Noord-Holland, Drenthe, Friesland en Overijssel - moesten er op meerdere scholen klassen naar huis worden gestuurd.



De Columbusschool, een basisschool in Almere, heeft zelfs vier groepen in quarantaine na een besmetting bij één leerling in iedere groep. Directeur Jet Lovink, die zichzelf momenteel eerder ziet als ‘coronamanager’, benadrukt dat het gaat om een grote school met 27 groepen in totaal. ,,Ik maak me echt zorgen over hoe de school en de ouders dit moeten organiseren en over het fysieke onderwijs dat leerlingen moeten missen. Het schooljaar is nog maar net begonnen. De kinderen hebben milde klachten, ze zijn in de meeste gevallen gewoon een beetje verkouden. Maar wij zijn er razend druk mee.”