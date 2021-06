Hoogleraar: ‘Pas op latere leeftijd kinderen? Weet dan wat de risico's zijn’

Gemiddelde leeftijd gestegen

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen, is flink gestegen in de afgelopen halve eeuw: van 24,3 jaar in 1970 naar 30,0 in 2019. Braat: ,,Bij hoogopgeleide vrouwen ligt de leeftijd nog een stukje hoger. Sinds de introductie van de pil in 1962 zijn mensen onbewust het krijgen van kinderen steeds meer gaan uitstellen of voor zich uit gaan schuiven. Dat is prima, als de voor- en nadelen goed worden afgewogen. Daar ontbreekt het helaas vaak aan.”