Huid-op-huidcontact met je baby: ‘Elk uur extra zorgt voor langere borstvoedingsduur’

Van huid-op-huidcontact met je baby is al langer bekend dat het zorgt voor een vlottere hechting, het reguleren van de lichaamstemperatuur van de baby en voor meer rust en minder stress bij moeder en kind. Uit onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Kelly Cooijmans is nu gebleken dat dagelijks huid-op-huidcontact ook kan zorgen voor een langere borstvoedingsduur tijdens het eerste levensjaar. ,,Dat is positief, want hoe langer borstvoeding, hoe langer een baby voedingsstoffen en afweerstoffen meekrijgt.’’

Uit het onderzoek van Cooijmans komt naar voren dat een uur huid-op-huidcontact per dag in de eerste vijf weken na de geboorte al een groot verschil kan maken voor de borstvoedingsduur.

,,De moeders die dagelijks minstens een uur ononderbroken huid-op-huidcontact hadden met hun baby’s, gaven in het eerste levensjaar ruim een maand langer exclusieve borstvoeding (niet aangevuld met flesvoeding of vaste voeding), en hadden een totale borstvoedingsduur van ruim twee maanden langer. Dit was vergeleken met moeders die niet consistent aan dagelijks huid-op-huidcontact deden met hun baby in de eerste vijf weken’’.

Quote Hoe meer huid-op-huidcon­tact hoe meer oxytocine, waardoor de borstvoe­ding makkelij­ker op gang komt en makkelij­ker vol te houden is

Oxytocine en melkproductie

Hoe dat precies kan? Het hormoon oxytocine speelt mogelijk een grote rol in de relatie tussen de borstvoedingsduur en het huid-op-huid contact. ,,De reuk, tastzin, het gehoor en gezichtsvermogen worden allemaal gestimuleerd bij huid-op-huidcontact, wat zorgt voor de aanmaak van oxytocine bij moeder en kind. Dat hormoon is erg belangrijk voor de melkproductie en de toeschietreflex’’, vertelt Cooijmans.

Van borstvoeden krijg je hangborsten, het is het perfecte anticonceptiemiddel en in kleine borsten zit minder melk: allemaal fabeltjes. Lees ze op Ouders van Nu.

Hoe meer huid-op-huid contact met je baby, hoe meer oxytocine dus, waardoor de borstvoeding makkelijker op gang komt en wellicht makkelijker vol te houden is voor de moeder. Huid-op-huid bij de moeder zorgt er daarnaast voor dat de baby makkelijker en gecoördineerd leert zuigen aan de tepel, waardoor mogelijk de kans op problemen met het aanleggen kleiner wordt en de moeder meer vertrouwen krijgt in het geven van borstvoeding. Dit zijn belangrijke onderliggende factoren die zouden kunnen bijdragen aan een langere borstvoedingsduur volgens Cooijmans.

Quote Baby’s worden door het horen van de hartslag en het voelen van huid-op-huid contact vanzelf rustiger. Daardoor kan de baby ook beter slapen, wat de kans op postpartum stress verkleint

Huid-op-huid contact verkleint de kans op depressie

Over huid-op-huid contact is al langer bekend dat het talloze andere voordelen heeft voor baby’s, en dan vooral premature baby’s. ,,Huid-op-huid bij de moeder is bevorderlijk voor het reguleren van de temperatuur en ademhaling, wat trouwens ook bij niet-premature baby’s van pas komt’’, zegt Annemarie van der Bijl, psycholoog gespecialiseerd in postpartum depressies.

,,Baby’s worden door het horen van de hartslag en het voelen van huid-op-huid contact vanzelf rustiger. Daardoor kan de baby ook beter slapen, wat de kans op postpartum stress verkleint. Dat verkleint ook weer de kans op een postpartum depressie, want een rustige baby zorgt ook voor een rustigere moeder. De oxytocine die vrijkomt bij de moeder helpt hier ook bij’’, aldus Van Der Bijl.

Cooijmans voegt toe dat het ook de kwaliteit van slapen kan verbeteren, de duur van huilen kan verminderen en motorische en neurologische ontwikkeling kan bevorderen bij premature baby’s. Onderzoeken tijdens de eerste uren na de geboorte bij niet-premature baby’s laten soortgelijke uitkomsten laten zien. ,,In ons onderzoek hebben we vervolgens onderzocht of een dagelijks uur huid-op-huid contact gedurende de eerste vijf weken na de geboorte nog aanvullende positieve effecten heeft’’.

Tegenwoordig wordt moeder en baby altijd de kans gegeven het eerste uur of de eerste uren na de geboorte huid-op-huid contact te hebben, mits dat mogelijk is. ,,Ook wordt het vaak gestimuleerd in de kraamweek, wat mooi is. Maar het zou nog wel meer mogen worden toegepast in de westerse wereld bij voldragen baby’s vanwege de vele voordelen voor moeder en kind. Letterlijk ieder uur extra huid-op-huid contact met je baby, kan voor een verbeterde uitkomst zorgen van de borstvoedingsduur’’, zegt Cooijmans.

