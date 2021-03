‘Huidige opa’s en oma’s zijn te jong en te fit om ‘oma’ en ‘opa’ genoemd te worden’

Oma en opa: de een gruwelt van de benaming, de ander is hartstikke trots op zijn of haar titel. Maar zijn de woorden ‘opa’ en ‘oma’ nog wel van deze tijd nu grootouders fitter zijn dan voorheen? Schrijver Wim Daniëls ging op zoek naar een geschikter woord en dat leverde reacties op.

De huidige oma’s en opa’s zijn in veel gevallen te jong en te fit om ‘oma’ en ‘opa’ genoemd te worden, vinden ze ook zelf, zo schrijft Daniëls op Twitter. De aanleiding? ,,Ik zag een berichtje voorbijkomen van Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden in Story. Ze vindt het vreselijk om met ‘oma’ te worden aangesproken en haar kleinkinderen noemen haar ‘boeboe’. Daardoor kwam ik erop, ik zet mijn Twittervolgers graag aan het werk”, aldus Daniëls. ,,Dit is een onderwerp dat veel mensen aangaat en waar veel mensen iets van vinden.”

Oude man

Zijn tweet leverde dan ook flink wat uiteenlopende reacties op. De een vindt het ‘merkwaardig dat familieleden elkaar niet gewoon bij de voornaam noemen, want je noemt je kleinkind toch ook geen kleinkind?’ De ander vindt het juist een eretitel waaraan niet getornd mag worden. ‘Niks zo fijn als mijn kleinzoons ‘oma’ te horen roepen’ en: ‘Ik vraag me af waarom het woord opa of oma zou moeten impliceren dat je oud en krakkemikkig bent. Het is maar net hoe je er zelf mee omgaat.’

Toch is er iets bijzonders aan de hand met de termen ‘opa’ en ‘oma’. In het Van Dale-woordenboek staat bij het woord ‘opa’ naast ‘grootvader’ ook de betekenis ‘oude man’ genoemd. Daniëls: ,,Een opa is daarmee niet alleen een grootvader, maar ook vaak een benaming voor een ‘sukkelige oude man die nauwelijks kan lopen’. Mensen zeggen ook: ‘wat is dat een opaatje’, als ze een oud iemand zien lopen. Vandaar dat sommige mensen er een hekel aan hebben”, aldus de schrijver. ,,Opoe en Omoe, dat werd vroeger ook gezegd. Dat klinkt bijna alsof je al in het graf ligt.”

Alternatief

Maar geschikte alternatieven voor de mensen die daar behoefte aan hebben, liggen niet voor het oprapen. Ook Daniëls zelf heeft de oplossing niet voorhanden, zegt hij. ,,Ik heb mijn opa en oma nooit gekend, die waren al overleden, dus ik heb de woorden nooit gebruikt. Ik weet wel dat er vaak een zekere romantiek omheen hangt. Bij opa en oma op bezoek gaan vinden kinderen vaak fijn, omdat ze door hen in de watten worden gelegd.”

Op Twitter pleit iemand voor ‘vipa’ en ‘vima’, met de ‘vi van vitaliteit’. Ook een mogelijk alternatief van een twitteraar: papapa, pamama, mapapa en mamama, afhankelijk van de ouder van wie ze de vader of moeder zijn. Een ander vindt dat opa en oma mag blijven, maar heeft nog wel een geschikt alternatief achter de hand: ‘Wat dacht je anders van oppashulp, klushulp, taxihulp en logeerhulp?’

Te jong en te vitaal om ‘opa’ en ‘oma’ te worden genoemd? Heb jij een betere suggestie?

