Idyllisch in het speelpark zijn de biddende refo's, de rokende tokkies en verdorven kinderen van BN’ers

Naar het indoor kinderspeelparadijs gaan we nooit meer nadat onze kleuter bijna was vermorzeld onder een springkussen. Maar ja, wat moet je dan in de zomervakantie? Zes weken lang YouTube-filmpjes kijken is pedagogisch ook niet verantwoord, dus hebben we een andere oplossing gezocht. Ik heb een grote liefde voor Speelpark Oud Valkeveen. Een vriend van 94 ging er in de jaren 30 op schoolreisje heen en het park ademt nog steeds de rust van 100 jaar geleden. We hebben abonnementjes en zitten er bijna elke dag. Al zeventien jaar: het park is gewoon onze achtertuin geworden. Vader een boekje, moeder een breiwerk of ook een boek en de kinderen lekker los. Fantastisch: alles is veilig, omheind, er kan ze niks gebeuren. Zelfs het water van het Gooimeer waar je zo in kunt lopen komt niet hoger dan je knie. Uiteraard werd deze idylle regelmatig verstoord, want zo is het leven kennelijk.