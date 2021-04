Ieder kind kost een tand? ‘Er is een relatie tussen aantal kinderen en aantal verloren tanden’

BakerpraatjesHet geslacht van je baby voorspel je met baking soda, je wordt niet zwanger als je borstvoeding geeft en wanneer je last hebt van pukkels, dan krijg je een meisje. Er doen tal van bakerpraatjes de ronde. Fictie? Of zit er toch een kern van waarheid in? Vandaag: iedere zwangerschap kost een tand.

,,Dat is onzin’’, zegt tandarts Samantha Sastroredjo van tandartspraktijk Hoge Hond in Deventer. ,,Maar er is wel degelijk een relatie tussen het aantal kinderen dat een moeder heeft en het aantal verloren tanden. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer kinderen je hebt, hoe meer tanden je mogelijk mist.’’

Maar dat komt niet door de zwangerschappen zelf, legt Samantha uit. ,,Moeders met een hogere opleiding hebben vaak minder kinderen. Deze moeders hebben vaak ook een hoger inkomen, maken vaker gebruik van tandheelkundige zorg. En hebben betere voedingsgewoonten. Daardoor hebben ze vaak ook een beter gebit.’’

Toch is er ook een relatie tussen de zwangerschap en tandheelkundige problemen. ,,Door hormonen verandert je afweer. Daardoor word je gevoeliger voor ontstekingen’’, zegt Sastroredjo. ,,En dat merk je ook in je mond, tandplaque zorgt er tijdens de zwangerschap eerder voor dat je tandvlees gaat ontsteken.’’

Quote Tandplaque zorgt er tijdens de zwanger­schap eerder voor dat je tandvlees gaat ontsteken Samantha Sastroredjo, tandarts

Daarnaast wordt ook de doorbloeding in je lijf beter tijdens de zwangerschap. En ook dat zie je terug in je mond. ,,Bij tandvleesontstekingen gaat je tandvlees eerder bloeden.’’

Een tandvleesontsteking, parodontitis genaamd, kan grote invloed hebben. ,,Als het te ver doorgaat, kan het zelfs het bot aantasten.’’ Daarnaast wordt parodontitis in verband gebracht met vroeggeboorte van de baby en een laag geboortegewicht. ,,De immuunrespons en ontsteking hebben invloed op de placenta’’, weet Sastroredjo. ,,Tijdens de zwangerschap is het belangrijk om ontstekingen in je lijf te voorkomen, ook die van je tandvlees.’’

Trek in zoetigheid

Ook indirect heeft een zwangerschap invloed op je gebit. Bijvoorbeeld omdat je de hele dag trek heb in snoepjes en koek. ,,Het advies is om per dag zeven zoete of zure momenten te hebben. Als je de hele dag door snoep eet of steeds weer een slokje sap neemt, zijn dat er veel meer en dan neemt de kans op gaatjes toe.’’

Door zwangerschapsmisselijkheid kan het daarnaast lastig zijn om de kiezen achterin schoon te borstelen omdat je daarvan moet kokhalzen. Én zwangere vrouwen zijn vaak moe. Zeker in het eerste en het laatste trimester. ,,Dan slaan ze het poetsen of het flossen een paar keer over. En dat heeft natuurlijk ook invloed op het gebit’’, zegt Samantha.

Tandenpoetsen met peuters kan een ware struggle zijn. Ouders van Nu geeft tips. Veel overgeven is eveneens slecht voor je tanden. ,,Het zuur kan de tanden aantasten. Het advies is om te spoelen met water en pas na minimaal een halfuur je tanden te poetsen. Poets je meteen, dan kan je het glazuur van je tanden aantasten.’’

Calcium

Het bakerpraatje van een tand per kind komt volgens Samantha van de mythe dat je als zwangere vrouw niet naar de tandarts zou kunnen. ,,Daardoor werden tandproblemen niet aangepakt en dat zorgde er uiteindelijk voor dat je als kersverse moeder een tand kwijtraakte.’’

Een andere verklaring die online veel rondzingt: vroeger dacht men dat calcium voor de vorming van het skelet van de baby onttrokken werd aan het gebit van de moeder. Maar daarvoor is geen bewijs gevonden, zegt Sastroredjo. ,,Mondproblemen tijdens de zwangerschap worden eerder veroorzaakt door afweer, overgeven, dieet en slechte zelfzorg door vermoeidheid.’’

En tijdens de zwangerschap kun je gewoon naar de tandarts, benadrukt Sastroredjo. ,,Ga net als anders twee keer per jaar op controle, poets twee keer per dag en flos, stook tenminste een keer per dag tussen de tanden.’’ Ook adviseert ze, in overleg met je tandarts, een keer langs de mondhygiëniste te gaan. ,,Om de kans op ontstekingen te verkleinen.’’

Het maken van een röntgenfoto wordt vaak afgeraden tijdens de zwangerschap. ,,Maar ook dat kan veilig, bijvoorbeeld als niet helemaal duidelijk is welke kies verantwoordelijk is voor de pijn. De moeder moet zich daar dan wel prettig bij voelen.’’

Volg al het nieuws over Gezin ook via Twitter en Facebook.