Iets nuttigs doen met de placenta? Maak er pillen van of voer 'm aan speurhonden

,,Er zijn steeds meer vrouwen die het zonde vinden dit orgaan direct weg te gooien’’, zegt Janneke Foole, gecertificeerd bij de International Placenta Postpartum Association en eigenaar van Happy Mama Pills.

Door je placenta te laten capsuleren en te consumeren, zou je volgens Foole minder last hebben van kraamtranen, herstelt de hormoonbalans sneller en ben je minder vermoeid dankzij de hoge ijzerwaarden. ,,Na maximaal 72 uur krijg ik de placenta, die ik schoonmaak en in stukjes snijd. Dan wordt de placenta gedroogd, vermalen tot poeder en in een capsule verwerkt”, vertelt Foole.

De placenta komt onherkenbaar bij je terug, maar toch vinden veel mensen dit concept vies en raar. ,,Vlees dat je consumeert van de slager is ook ooit bloederig en rauw geweest. Het ‘bloederige’ werk van de placenta doe ik, en de vrouw krijgt het terug in een pil. Het idee dat het consumeren van de placenta vies is, komt doordat mensen al gauw denken dat ik de placenta ga bakken in een pannetje en er goulash van maak”, zegt Foole.

Negatieve reacties op haar werk krijgt ook Marije Hartong vaak, die verloskundige is en ook placentakunst maakt. ,,Als je uitlegt hoe je precies te werk gaat, worden mensen toch al vaak wat opener en kunnen ze het wel begrijpen. Zonder placenta immers geen baby.’’

Onderzoek naar de werking van de placentacapsules

Grootschalig onderzoek naar de werking van de placentacapsules is er niet. Dat is volgens Foole niet mogelijk. ,,Een placebogroep kan niet onderzocht worden, want iedere placenta heeft een unieke samenstelling en iedere vrouw reageert er anders op. Ook kun je niet meer placentacapsules maken dan de placenta groot is.”

Wanneer je zwanger wordt, deelt de bevruchte eicel zich in twee gelijke delen. Het ene deel ontwikkelt zich tot je baby en de andere cel wordt de placenta; en die is daarmee dus ook deels van de vader. Lees meer verrassende placentafeitjes op Ouders van Nu.

Ondanks gebrek aan wetenschappelijk bewijs zijn de placentapillen aantrekkelijk voor sommige vrouwen. BN’ers als Romy Boomsma en Aukje van Ginniken, die bij Foole placentacapsules lieten maken, vertellen veel sneller te zijn hersteld na de bevalling met de placentacapsules, vergeleken met bevallingen daarvoor. ,,De ijzerwaarden in de placenta kunnen natuurlijk wél met onderzoek worden aangetoond, en dat is voor veel vrouwen ook een reden om te kiezen voor capsules’’, zegt Foole.

,,Er zijn wel enkele contra-indicaties, bijvoorbeeld als de placenta niet goed gekoeld is gebleven na de bevalling of als er tijdens de bevalling sprake was van koorts of een ontsteking’’, vertelt Foole. ,,Sommige vrouwen reageren er erg heftig op, waardoor ze juist te veel energie krijgen. Dan kun je minder capsules slikken.”

Aandenken

Consumeer je de placenta liever niet, maar wil je een aandenken? Hartong maakt placentakunst door een afdruk te maken van de placenta met kleur op papier. ,,Het resultaat is een soort levensboom die je altijd kunt bewaren. Eerst wordt de placenta goed gewassen, daarna beschilderd met kleur en vervolgens maak ik de afdruk.’’

Een andere mogelijkheid om je placenta te eren is door een lotusgeboorte. Dit is een wat controversieel onderwerp vanwege het infectiegevaar door het dode, niet steriele weefsel van de placenta. Bij een lotusgeboorte blijft de baby verbonden met de placenta door de navelstreng, totdat die vanzelf loslaat. ,,Nadat de navelstreng is uitgeklopt, hebben de placenta en navelstreng fysiek geen functie meer, dus ouders die hiervoor kiezen doen dit vanwege de symbolische waarde’’, vertelt Hartong.

Met je placenta verschil maken

Draag je met de placenta en navelstreng liever een steentje bij aan de maatschappij? Dan kun je met de verloskundige de optie bespreken de placenta te doneren voor training van speurhonden van de politie. Met placenta’s kunnen speurhonden namelijk trainen om stoffelijk overschot op te sporen.

Daarnaast kun je het navelstrengbloed doneren: de stamcellen kunnen nuttig zijn voor bijvoorbeeld stamceltransplantaties voor kankerpatiënten. Deze optie heb je alleen bij de ziekenhuizen en geboortecentra waarmee bloedbank Sanquin samenwerkt. Je kunt ook het navelstrengbloed tegen betaling opslaan in een privébank, mocht je baby de stamcellen ooit nodig hebben in de toekomst.