‘Ik ben niet gelovig, maar heb hardop gebeden dat het kindje het zou overleven’

In de podcast De Veertigers vertellen presentatrice Wytske Kenemans (41), programmamaker Jet Sol (49), presentator Manuel Vanderbos (44) en radiomaker Sander de Heer (45) over hoe het is om eindelijk volwassen te zijn en met ‘u’ te worden aangesproken. Dat doen ze in eerlijke gesprekken over trots, twijfel, blunders, angsten en ontwikkeling. Vandaag: ‘Naar de hemel, de hel of de haaien’

Zijn de Veertigers gelovig opgevoed en wat geloven ze? Wat geven ze hun kinderen mee. En hebben de veertigers een vastomlijnd idee van wat er na de dood met ons gebeurt?

Gevouwen handjes

Bidden we nog wel eens bijvoorbeeld? Wytske heeft dat eigenlijk nooit gedaan en is ook niet gelovig opgevoed, maar een aantal weken geleden heeft ze voor het eerst met gevouwen handjes tot God gebeden. Dat deed ze naar aanleiding van het nieuws dat er in Amsterdam Zuid Oost een baby was gevonden bij het afval in een plastic tas. Dat greep haar zo aan dat ze hardop heeft gebeden dat het kindje zou overleven en na dit afschuwelijke begin op weg geholpen zou kunnen worden naar een mooi leven. Waarom ineens bidden dan? Dat is dan een vraag die lastig te beantwoorden is.

Manuel vindt hardop bidden maar een toneelstukje, maar bidt toch op verzoek voor zijn zoontje die vaak last heeft van nachtmerries. En ondanks dat zijn vrouw beter kan bidden doet Manuel zeer gedetailleerd verslag van hoe dat gebed dan klinkt. Overigens laat Manuel ook weten dat hij eigenlijk had bedacht dat hij nooit meer over geloof zou praten na zijn ontslag bij de EO jaren geleden.

Quote Ik weet me geen raad met de vraag waar mensen naartoe gaan als ze dood zijn Sander de Heer

Niet geschikt voor kleine kinderen

De dochter van Sander komt soms met verhalen thuis waar Sander niet altijd meteen raad mee weet. Want als mensen heel ziek zijn, worden ze beter gemaakt door een dokter en niet door God of door bidden, vindt hij. En ook de vraag waar mensen dan naartoe gaan als ze dood zijn. Er zijn gruwelijke verhalen in de bijbel die hij, maar ook Manuel, niet direct geschikt acht voor hele kleine kinderen. Die spijkers door de handen van Jezus, dat is toch niet te doen?

De liedjes, die Sander niet kent, zijn dan wel weer aardig. En spontaan beginnen Wytske en Manuel christelijke kinderliedjes te zingen, tot grote verbazing van Sander. Jet is niet gelovig opgevoed, maar de stille kracht is wel degelijk een onderdeel van Indisch zijn. Veertig dagen een kaarsje branden als iemand is overleden is bijvoorbeeld een gebruik dat Jet heeft overgenomen van haar Indische achtergrond. Op dit moment staan er twee kaarsjes te branden, voor haar vader en voor haar (veel te jonge) neef die niet lang na haar vader overleed. In haar jeugd had ze veel interesse in geloof. Ze wilde er alles over weten. Misschien dat dit ook verklaart waarom ze op de middelbare school met een rapport terugkwam waar een 10 voor Godsdienst op stond.

