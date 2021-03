In de grappige en vooral ook herkenbare podcast De Veertigers vertellen presentatrice Wytske Kenemans (41), programmamaker Jet Sol (49), presentator Manuel Vanderbos (44) en radiomaker Sander de Heer (45) over hoe het is om eindelijk volwassen te zijn en met ‘u’ te worden aangesproken. Dat doen ze in eerlijke gesprekken over trots, twijfel, blunders, angsten en ontwikkeling. Vandaag: snurken, slaapwandelen en ouwe mannenplasjes.

De veertigers bespreken hun nachtelijke gedrag met elkaar en komen tot de conclusie dat er misschien wel een aantal mensen flink is zijn aan langdurige therapie. Want de meest wilde nachtelijke escapades komen voorbij in deze aflevering. En die zijn niet allemaal even fris.

In deze podcast nemen de veertigers de luisteraars mee de slaapkamer in en - disclaimer - daar zijn ook wat vreemde geluiden van te horen. Hoe slapen de veertigers (‘Ik kan me niet meer herinneren dat ik een nacht van acht uur heb gemaakt aan één stuk’), zijn ze bang in het donker en wie komen ze allemaal tegen in hun dromen? Wat zeggen die dromen over Sander, Wytske, Manuel en Jet en kunnen ze die misschien sturen? Dat vragen ze aan iemand die er verstand van heeft. Een heuse dromen-expert wordt ingebeld om een en ander te kunnen duiden. En die duiding is hard nodig.

Dromen

In het geval van Sander zijn de dromen niet altijd even samenhangend. Allemaal mensen uit het verleden betreden op de meest onvoorspelbare plekken en samenstellingen de slaapkamer van Sander. Hij snapt er niet veel van. Logisch ook, want er valt geen peil op te trekken. En moet hij zich schuldig voelen als hij droomt over een ex-vriendin?

Manuel zegt helemaal nooit te dromen, maar dat zou kunnen komen omdat hij zijn eigen dromen verstoord omdat hij nogal hard snurkt? Dat heeft Sander namelijk uit zeer betrouwbare bron vernomen. Manuel slaapt in elk geval ‘als een malle’ naar eigen zeggen en zo klinkt het dus ook. De medeveertigers van Manuel hebben het vooral te doen met de vrouw van Manuel. Dus als iemand nog een goed adres heeft voor goede oordoppen voor haar.

Doorkletsen

Iemand die het ook druk heeft met zijn medeslaper is de man van Jet. Niet alleen kletst ze gewoon door in haar slaap, ze wil ook nog wel eens een ommetje maken. En haar navigatiesysteem is niet altijd up-to-date. Nou ja, het is in elk geval niet saai in de slaapkamer daar. Manuel heeft een vreemde verhouding met het donker, iets waar Wytske mee kan instemmen. Maar Wytske droomt wel degelijk, soms wel meerdere dromen tegelijk. Over steigerende paarden in de branding, ritjes in snelle auto’s en zelfs een rit op een olifant.

Wat zegt dat over haar? Karin, de dromen-expert heeft daar een duidelijke mening over. Wytske is een avontuurlijk en vrolijk type. En dat is te merken in haar dromen. En als Wytske heerlijk ligt te dromen dan kruipt haar Boris tegen haar uitstekende warme en welgevormde billen. De slaapkamer van Wytske is daarmee een domein dat jaloersmakend is. De bekentenissen vliegen over en weer in deze nieuwe podcast, evenals verbazing en gierende lachsalvo’s. Kortom, weer een heerlijke podcast om te beluisteren, vol herkenning, sarcasme en humor.

